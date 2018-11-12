Стартует кампания «Внучата Иисуса»

За 42 дня до Рождества в Чехии и в этом году стартует кампания «Чешского Радио» «Внучата Иисуса». Цель проекта – сделать приближающиеся рождественские праздники для пожилых и одиноких людей более радостными.

Потенциальные «внучата» выбирают на сайте из тысяч желаний, сформулированных клиентами домов престарелых, именно то, которое они хотели бы, а главное, могли бы исполнить. В прошлом году удалось сделать подарок 14 тысячам чешских пенсионеров.

Желания были самые разные, начиная с аквариумных рыбок, посещения бассейна, футбольного матча и заканчивая прыжком с парашютом и даже встречей с Парой Римским. И это желание удалось, в итоге, исполнить.