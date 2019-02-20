Стартапы в Европе лучше всего открывать в Германии, Чехия – на шестом месте

Лучшие условия для открытия стартапа в Евросоюзе предлагает Германия, утверждает британская организация NimbleFins. Чехия занимает в рейтинге, составленном на основе данных Всемирного банка, Организации экономического развития и сотрудничества, ЮНЕСКО и Всемирного экономического форума, шестое место. В первой пятерке держатся еще Британия, Ирландия, Швейцария и Эстония.

Организация NimbleFins оценивала страны по четырем основным критериям: состоянию экономики, расходам на предпринимательскую деятельность (в этой категории Чехия заняла первое место), бизнес-климату, а также качеству трудовых ресурсов.