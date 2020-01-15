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Старосту Новотного, инициатора создания в Праге памятника «власовцам», обвинили в совершении уголовного преступления

Антон Каймаков
15-01-2020
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Адвокат Иржи Вывадил подал в чешскую полицию заявление о совершении уголовного преступления старостой пражского района Ржепорые Павлом Новотным, являющимся инициатором установки в Праге памятника «власовцам». Иржи Вывадил считает, что староста Павел Новотный повторно совершал хулиганские поступки, когда в интервью российским СМИ защищал план создания в Праге памятника «власовцам», когда угрожал виселицей министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову и назвал советского маршала Ивана Конева «бессовестным убийцей».

Согласно утверждению адвоката Иржи Вывадила, во время выступления в программе российского телевидения староста Ржепорый Павел Новотный, заявляя о заслугах «власовцев» в освобождении Праги в 1945 году, совершил «особо серьезное преступление», так как выразил поддержку деятельности «движения, стремящегося к подавлению прав и свобод человека». Заявитель утверждает, что выступления главы районной администрации Павла Новотного «вызвали в обществе волну неприязни». Адвокат Иржи Вывадил также заявляет, что поступки старосты Ржепорые ему лично нанесли моральный ущерб.

Иржи Вывадил не скрывает своих симпатий к установившемуся в России режиму. Ранее он также стал автором заявления в полицию на журналистку Петру Прохазкову, которая во время ноябрьского журналистского форума дала пощечину редактору сервера Sputnik, считающегося в Чехии дезинформационным.

Антон Каймаков
15-01-2020
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