Адвокат Иржи Вывадил подал в чешскую полицию заявление о совершении уголовного преступления старостой пражского района Ржепорые Павлом Новотным, являющимся инициатором установки в Праге памятника «власовцам». Иржи Вывадил считает, что староста Павел Новотный повторно совершал хулиганские поступки, когда в интервью российским СМИ защищал план создания в Праге памятника «власовцам», когда угрожал виселицей министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову и назвал советского маршала Ивана Конева «бессовестным убийцей».

Согласно утверждению адвоката Иржи Вывадила, во время выступления в программе российского телевидения староста Ржепорый Павел Новотный, заявляя о заслугах «власовцев» в освобождении Праги в 1945 году, совершил «особо серьезное преступление», так как выразил поддержку деятельности «движения, стремящегося к подавлению прав и свобод человека». Заявитель утверждает, что выступления главы районной администрации Павла Новотного «вызвали в обществе волну неприязни». Адвокат Иржи Вывадил также заявляет, что поступки старосты Ржепорые ему лично нанесли моральный ущерб.

Иржи Вывадил не скрывает своих симпатий к установившемуся в России режиму. Ранее он также стал автором заявления в полицию на журналистку Петру Прохазкову, которая во время ноябрьского журналистского форума дала пощечину редактору сервера Sputnik, считающегося в Чехии дезинформационным.