Староста Праги-Ржепорые оценил примиряющий подход Града к установке памятника бойцам РОА

Староста Праги-Ржепорые Павел Новотны во вторник оценил примиряющий подход Пражского Града по поводу возможной установки памятника бойцам РОА на территории возглавляемого им района. Пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек в связи с этими планами написал в своем аккаунте в Twitter: «Гордое, свободное, демократическое и уверенное в себе государство стерпит памятники своему прошлому. У нас есть памятная доска доктору прав Эмилю Гахе (президент Протектората Богемии и Моравии - прим.), мемориальные доски англо-американской бомбежке Праги, статуя маршалу Коневу, может быть также и напоминание о власовцах».

П. Новотны привез письмо в Посольство России в Праге, в котором дистанцируется от критики российской стороны в связи с инициативой появления данного памятника в Ржепорые, на тележке, предназначенной для уборки. Письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, Новотны вбросил в почтовый ящик посольства.

Староста Праги-Ржепорые после этого визита сообщил журналистам, что «реагирует таким образом на ложь, распространяемую диппредставительством России», и назвал его сотрудников глупцами. Он также поблагодарил Пражский Град за позицию в отношении возможного памятника, отметив, «что такой реакции не ожидал».

В примирительном духе о бойцах РОА под руководством Власова в прошлом высказался глава Чехии Милош Земан. В 2015 году перед поездкой в Москву на торжества и военный парад, приуроченные к 70-летию окончания Второй мировой войны, президент ЧР сообщил, что «едет почтить память не только бойцов Красной армии, но и власовцев».