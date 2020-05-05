Староста Праги-6 требует от Европейской комиссии отреагировать на действия России

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж (парламентская партия ТОР 09) в открытом письме, адресованном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, потребовал осуждения Европой атак, осуществляемых, по его мнению, Россией на членские государства Европейского союза. Россия, по мнению Ондржея Коларжа, ведет против Евросоюза гибридную войну, главным полем боя которой ныне стала Прага.

Россия и ее сторонники критикуют главу столичного района Прага-6 за отстранение памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригады. Ондржей Коларж (ТОР 09), как и мэр Праги Зденек Гржиб (Пиратская партия), а также староста столичного района Прага-Ржепорыйе Павел Новотный (парламентские гражданские демократы), установивший 30 апреля 2020 года на территории своего муниципалитета памятную доску погибшим в Праге солдатам РОА, поддержавшим Пражское восстание 1945 года, находятся в настоящее время под полицейской охраной.

Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге, а также присвоение площади перед посольством России имени Бориса Немцова вызвали серию резких заявлений со стороны Москвы. На этом фоне появились сообщения о том, что в чешскую столицу якобы прибыл некий сотрудник российских спецслужб с диппаспортом и ядом. В связи с этой информацией мэр Праги и главы двух столичных районов были взяты под охрану полиции. МИД РФ, со своей стороны, заявляет об «антироссийской медиа-кампании» в чешских СМИ.