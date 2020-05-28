Староста Павел Новотны, установивший мемориальную доску власовцам, получил конверт с белым порошком

Староста района Прага – Ржепорые Павел Новотны получил 28 мая на свой рабочий адрес конверт, в котором находился неизвестный белый порошок, сообщает сайт Seznam. На место прибыли полиция и пожарные. После осмотра конверта и проверки его специальным рентген-аппаратом подозрительное послание увезли химики пожарного отделения. Недавно Павел Новотны открыл в Ржепорые мемориальную доску в память о бойцах РОА, т.е. власовцах, поддержавших Пражское восстание мая 1945 г.

После демонтажа памятника и мемориальной доски маршалу Коневу и установки памятной доски в честь власовцев в адрес трех муниципальных политиков Праги был сделан ряд резких заявлений со стороны официальной Москвы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении членов муниципалитета Праги-6, проголосовавших за снятие памятника Ивану Коневу с постамента на площади Интербригады.

Павел Новотны, а также мэр Праги Зденек Гржиб и староста района Прага-6 Ондржей Коларж находятся под охраной полиции. В прессу просочились сведения, что это связано с прибытием в Прагу российского дипломата, который якобы имел при себе яд рицин. СМИ выяснили, что речь идет о 34-летнем Андрее Кончакове, которому по требованию посольства РФ – «из-за травли и угроз» также предоставлена полицейская охрана.