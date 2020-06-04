Староместскую площадь вновь украшает 16-метровая колонна, увенчанная Девой Марией

В четверг, 4 июня, на пражской Староместской площади напротив Тынского храма была воздвигнута точная копия Марианской колонны, установленной в 1650 году в честь защитников Старого Города от шведов в конце Тридцатилетней войны и устранена с постамента в 1918 году. Высота колонны из песчаника достигала четырнадцати метров, а впоследствии позолоченная статуя Девы Марии Иммакулаты составляла два метра.

Установка колонны вызвала самые противоречивые реакции в чешском обществе. Одна часть граждан считает памятник выдающимся произведением искусства, как и напоминанием о защитниках города от врагов, другая по-прежнему видит в нем символ владычества Габсбургов и насильственной католизации страны. 3 ноября 1918 года, через несколько дней после провозглашения независимой Чехословакии, толпа пражан повалила Марианскую колонну как символ Габсбургской монархии.

Автором нынешней конструкции является архитектор Петр Ваня. «Архитектурная часть складировалась на судне, на котором мы привезли ее в Прагу. Это 60 тонн камня», - рассказал агентству ЧТК Ваня.

Идею возвращения памятника на прежнее место продвигало Общество по обновлению Марианской колонны. Споры о его возвращении начались еще в 1990-е годы.

Городской совет Праги в прошлом препятствовал возвращению памятника на одну из самых старых площадей столицы, однако в конце января 2020 года ситуация изменилась. Большинство представителей столичной администрации проголосовали за установку копии. Тем не менее, как сообщил заместитель мэра Адам Шейнгерр, не все историки искусства удовлетворены работой П. Вани, поскольку «ведущие искусствоведы сходятся во мнении, что нынешний вид колонны является лишь приблизительной имитацией и не достигает уровня оригинальной работы Яна Иржи Бендла».

Подготовительные работы по установке колонны начались в феврале. Архитектор первоначально предполагал, что колонна появится в центре Праги в сентябре — согласно плану, строительные работы требовали месячного перерыва, обусловленного пасхальными праздниками и проведением весенних ярмарок. Все пасхальные мероприятия, тем не менее, пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. В результате работы по установке памятника не были прерваны и новая достопримечательность на Староместской площади появилась раньше заявленного срока.