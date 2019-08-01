Стала известна личность человека, который очистил Карлов мост от граффити

Пятиметровую надпись, которое нанесли на Карлов мост двое граждан Германии, устранил Милослав Черны, который добровольно явился в участок и взял на себя ответственность за поступок. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy, которое пообщалось с Черны.

По словам пражанина, у него накопился большой опыт по бережной очистке памятников архитектуры, и на то, чтобы смыть надпись у него ушло около двух часов. Вместе с тем, специалисты обвинили Черны в непрофессионализме, признав, впрочем, что памятнику архитектуры ущерб нанесен не был. У правоохранительных органов также не возникло оснований для возбуждения уголовного дела.