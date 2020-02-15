США выделят миллиард на снижение энергетической зависимости Центральной и Восточной Европы от России

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь Майк Помпео обещал странам Центральной и Восточной Европы поддержку Соединенных Штатов в их стремлении обрести энергетическую независимость от России. Для этих целей США направят миллиард долларов странам «Инициативы трех морей», объединяющей 12 государств ЕС, включая Чехию. По словам Майка Помпео, Вашингтон поддержит частный бизнес в энергетическом секторе. Госсекретарь США добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов «для защиты свободы и демократии в мире».

Заявление госсекретаря прозвучало на фоне критики со стороны США строительства газопровода «Северный поток-2», по которому газ по дну Балтийского моря будет поставляться в Германию в обход стран Центральной и Восточной Европы. Вашингтон высказывает опасения по поводу энергетической зависимости Европы от российского газа. Москва считает, что США руководствуются собственными экономическими интересами, связанными с продажей в Европу сжиженного газа.Чехия будет подключена к «Северному потоку» через газопровод Eugal.

56-я конференция по безопасности проходит 14–16 февраля в столице Баварии. Чешскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Томаш Петршичек. В конференции принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.