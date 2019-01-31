Срок службы АЭС «Дукованы» может быть продлен до 2045 года

Тимур Кашапов
31-01-2019
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Энергетическая компания ČEZ изучает вариант продления срока АЭС «Дукованы» до 2045 года, в то время как действующая Государственная энергетическая стратегия страны предполагает, что они будут закрыты к 2035 году. Таким образом ČEZ намерен обеспечить непрерывность производства электроэнергии на данной площадке, чтобы успеть построить и сдать в эксплуатацию новый атомный блок. Об этом в четверг, 31 января, заявил директор АЭС «Дукованы» Милош Штепановски.

В настоящее время ČEZ анализирует возможности строительства одного-двух атомных блоков на АЭС «Дукованы», но окончательного решение о сроках строительства принято еще не было. Атомная электростанция «Дукованы» установленной мощностью 2 040 МВт обеспечивает одну пятую потребностей ЧР в электроэнергии. Первый блок АЭС функционирует с 1985 года.

 
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