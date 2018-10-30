Срок функционирования чешской АЭС Дукованы может быть продлен на 10 лет

Решение о начале строительства новых ядерных энергоблоков в Чешской Республике может быть отложено. Об этом заявил премьер страны Андрей Бабиш. В настоящее время рассматривается проект продления срока службы АЭС Дукованы, где и предполагалось построить новый реактор для производства электроэнергии, еще на 10 лет. Изначальный период эксплуатации станции рассчитан до 2035 года.
Продление работы старых энергоблоков еще на одно десятилетие обойдется в 20 миллиардов крон (781,3 миллиона евро), подчеркнул глава правительства. Строительство же нового реактора ориентировочно будет стоить 200 миллиардов крон (7,8 миллиарда евро).
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