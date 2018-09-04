Средняя зарплата в Чехии выросла до 31 800 крон

Средний размер оклада труда в Чехии во втором квартале текущего года вырос на 800 крон и составил 31 800 крон (1272 евро). В межгодовом сравнении среднестатистическая зарплата выросла на 6%, сообщает Чешское статистическое управление. Наибольшие прибавки получили работники в сфере культуры (13%).

Самые большие зарплаты у пражан – 39,5 тысячи крон (1580 евро), а самые низкие – у жителей Карловарского края (менее 28 тысяч крон).

Однако две трети жителей страны имеют более низкий доход, чем среднестатистический. Если сравнить уровень зарплат в Чехии с другими европейскими государствами, то они низкие. Барьер 10 евро/час Чехия преодолела впервые в прошлом году.