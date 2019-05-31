Средняя зарплата чешских учителей в первом квартале 2019 г. превысила 36 тыс. крон

По данным Минобразования, в первом квартале текущего года зарплата-брутто учителей средних школ Чехии увеличилась, составив 36 224 крон (около 1470 евро) в месяц. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил около 3390 крон, или приблизительно 10%.

У сотрудников школ, не являющихся педагогами, зарплата повысилась в первом квартале в межгодовом сравнении на 6%, до 19 359 крон (около 790 евро). В 2018 г. средняя зарплата-брутто в Чешской Республике составила 31 885 крон, или 1300 евро.