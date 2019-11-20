Средняя ипотечная ставка в Чехии опустилась до 2,36 процента

По данным за октябрь, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам опустилась до 2,36 процента. Таким образом, ипотеки в стране дешевеют уже девятый месяц подряд. Несмотря на это, спрос на займы на покупку недвижимости по сравнению с прошлогодними показателями уменьшился. Объем выданных кредитов сократился на 7,3 миллиарда крон и составил 16,95 млрд крон.

Напомним, что первый ипотечный кредит в ЧР был выдан в 1995 году. С тех пор 15 крупнейших чешских банков предоставили в общей сложности более 1,3 трлн крон кредитов, а процентные ставки снизились с 14 % годовых до 2 %, чего удалось достигнуть во многом благодаря жесткой конкуренции на рынке.

Весной 2016 года средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии преодолела исторический рубеж в 1,5 %.