Средний уровень зарплат в Чехии в 1 квартале вырос на 5%

Средний уровень зарплат брутто в Чехии в первом квартале текущего года вырос на 5 % до 34077 крон. С учетом роста потребительских цен реальное повышение заработка составило 1,4%. Об этом информировало Чешское статистическое управление (ČSÚ). Две трети работников, однако, получают менее средней заработной платы по стране.

Зарплаты в Чехии на протяжении долгого времени растут быстрее, чем в других странах ЕС. "В 2014 году чешские оклады составляли 35% средней заработной платы Евросоюза, в 2019 году - уже 43% средней заработной платы EС", - сообщил директор отдела статистики рынка труда ČSÚ Далибор Голы.

Медленнее зарплаты растут лишь в такой отрасли как добыча ископаемых: в ЕС зарплаты работников этой сферы с 2010 по 2019 гг. реально повысились на 14%, тогда как в Чехии в указанный период - лишь на 10%.