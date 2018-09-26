Средний чех владеет имуществом на сумму 15 тысяч евро

Антон Каймаков
26-09-2018
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Среди граждан посткоммунистических европейских стран чехи являются самыми обеспеченными. По оценке наднациональной финансовой группы Allianz, имущество среднестатистического гражданина Чешской Республики оценивается в 390 тысяч крон (около 15 234 евро), а также их финансовая активность в 2,5 раза выше, чем у жителей, например, соседней Словакии. В общемировом сравнении Чехия по благосостоянию граждан улучшила свой рейтинг на два пункта и заняла 26 место. Исследование Allianz охватывает 53 государства мира.

Одновременно по сравнению со среднестатистическими гражданами Германии благосостояние чехов в 3,5 раза хуже.

 
 
 
 
 
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