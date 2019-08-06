Среднестатистический пенсионер питается на 4 евро в день

По подсчетам аналитиков «Радиожурнала» (главная информационная станция «Чешского Радио»), воспользовавшихся данными Чешского статистического управления и Чешского управления социального обеспечения, среднестатистический пенсионер, получающий в Чешской Республике среднюю пенсию, ежедневно может потратить на еду 110 крон (4,2 евро). Некоторые пожилые граждане страны жалуются, что не могут себе позволить питаться тем, что им нравится. Специалисты в связи с этим предупреждают, что ряду пенсионеров из-за недостаточно качественного питания угрожает ухудшение состояния здоровья.

Согласно информации Чешского управления социального обеспечения, средняя пенсия в Чехии составляет 13 400 крон (около 515,4 евро). На питание среднестатистические пожилые граждане тратят около четверти этой суммы.

В 2020 году правительство страны планирует увеличить средние пенсии на 900 крон (34,6 евро).