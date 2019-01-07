Среди прокуроров 16% бывших членов компартии Чехословакии

Через 30 лет после «бархатной» революции, ликвидировавшей в стране коммунистический режим, в чешских прокуратурах, однако, до сих пор работает 16% (минимально 204 человека) прокуроров, которые ранее являлись членами компартии Чехословакии. Причем наличие партбилета не являлось обязательным условием для профессиональной карьеры в этой сфере деятельности. Всего в Чехии в настоящее время работает 1252 прокурора. Данные собрал сервер iROZHLAS.cz.

По словам наивысшего прокурора страны Павла Земана, такое положение вещей связано с тем отношением, которое сложилось к коммунистическому режиму и его представителям в чешском обществе. Компартия не была под запретом, а также нет и дискриминации ее бывших членов в профессиональной сфере.