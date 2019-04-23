Среди политических партий наибольшей поддержкой пользуется ANO

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
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Как сообщает Центр по исследованию общественного мнения, наибольшей поддержкой среди политических партий Чехии пользуется движение ANO, которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш. Если бы выборы в парламент проходили в апреле текущего года, за ANO проголосовало бы 32% избирателей. На втором месте со значительным отставанием оказались гражданские демократы (ODS), которые могли бы набрать 14%.

«Пираты» и социал-демократы получили бы 12,5% голосов; компартия – 11%. Движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамуры могло бы рассчитывать на поддержку 6% избирателей. Однако, с учетом погрешности в опросах, невозможно точно определить, преодолели бы SPD, христианские демократы и STAN пятипроцентный барьер, необходимый для занятия кресел в парламенте.

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