Среди граждан ЕС чехи позитивнее других оценивают ситуацию внутри своей страны

Чехи относятся к гражданам стран ЕС, которые позитивнее других оценивают ситуацию внутри своего государства. 71% чехов характеризует экономическую ситуацию в своей стране как «хорошую». При этом средний показатель по Евросоюзу достигает всего 47%. Такие результаты дал опрос, проведенный в 2019 г. агентством Eurobarometr.

По сравнению с 2018 г. количество оптимистично настроенных чехов немного увеличилось. Также отмечен рост позитивных настроений, относящихся к возможности найти работу. Положительную оценку ситуации на рынке труда дает 80% чехов. Таким образом, Чехия оказалась на третьем месте по этому показателю, уступив только Дании и Нидерландам. Средний показатель ЕС составляет 43%. В 2016 г. положительно возможность трудоустройства расценивало 60% граждан Чехии.