Спустя 66 дней в Чехии закончилось чрезвычайное положение

В полночь на понедельник, 18 мая, в Чехии истек срок, на который было введено чрезвычайное положение.

Некоторые меры по борьбе с Covid-19, однако, остаются в силе и дальше. Люди далее обязаны во всех публичных местах носить на лице маску, прикрывающую рот и нос. До 25 мая остаются закрытыми внутренние помещения ресторанов и заведений общественного питания, а также гостиницы, бассейны, сауны, закрытые павильоны в зоопарках.

Разрешено проведение общественных мероприятий численностью до 100 человек. Контроль на границах сохранится, предположительно, до 13 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Страна находилась в режиме чрезвычайного положения ровно 66 дней.