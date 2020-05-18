Спустя 66 дней в Чехии закончилось чрезвычайное положение

В полночь на понедельник, 18 мая, в Чехии истек срок, на который было введено чрезвычайное положение.
Некоторые меры по борьбе с Covid-19, однако, остаются в силе и дальше. Люди далее обязаны во всех публичных местах носить на лице маску, прикрывающую рот и нос. До 25 мая остаются закрытыми внутренние помещения ресторанов и заведений общественного питания, а также гостиницы, бассейны, сауны, закрытые павильоны в зоопарках.
Разрешено проведение общественных мероприятий численностью до 100 человек. Контроль на границах сохранится, предположительно, до 13 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
Страна находилась в режиме чрезвычайного положения ровно 66 дней.
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