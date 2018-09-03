Спрос на компьютеры вырос на 17,5%

Первое полугодие 2018 года в Чехии ознаменовалось ростом спроса на персональные компьютеры. Объемы продаж выросли на 17,54%. Всего было реализовано 517 076 устройств. На первом месте по популярности ноутбуки. Данные опубликовала аналитическая фирма Gartner.

Наиболее популярными у покупателей оказались компьютеры компании Lenovo - 153.749 проданных устройств. На втором и третьем местах расположилась продукция фирм HP (продано 125.561 РС и ноутбуков) и Dell (продано – 63.746 PC).