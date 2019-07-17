Способ устранения граффити с Карлова моста должно утвердить Управление по охране памятников

Способ устранения надписи, которую вечером 15 июля спрейеры нанесли на опору Карлова моста, должен быть предварительно утвержден Управлением по охране исторических памятников. Об этом сообщает Управление техническими коммуникациями Праги. Реставраторами будет выбран метод, который не приведет к повреждению камня. При этом устранить граффити требуется достаточно быстро, чтобы краска не успела впитаться и не оставила после себя следов. Специалисты обещают, что черно-синяя надпись площадью два на пять метров исчезнет с Карлова моста уже в ближайшие дни.

Двум спрейерам-иностранцам 23 и 30 лет, задержанным на месте полицией, за порчу исторического памятника грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время нарушители взяты под стражу. Полиция продолжает расследование происшествия. В 2016 году Карлов мост уже становился жертвой спрейеров.