Способ финансирования нового ядерного энергоблока блока будет определен к апрелю

По словам министра промышленности и торговли Марты Новаковой, уже к апрелю текущего года может быть определена модель финансирования строительства нового энергетического блока АЭС Дукованы. Однако это вовсе не означает, что в течение 2019 года будет также объявлен тендер с целью поиска фирмы, которая реализует проект. Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее заявлял, что строительство нового блока должна обеспечить дочерняя фирма полугосударственного энергетического гиганта ČEZ. Государство готово поддержать инвестицию, предоставив со своей стороны частичную гарантию реализации проекта.