Споры вокруг предоставления документов, связанных с делом премьера, продолжаются

Eвропейская комиссия не запретила министерствам предоставить для ознакомления предварительные аудиторские заключения, касающиеся дела по факту возможного злоупотребления дотациями Евросоюза в отношении премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщил председатель комиссии Сената по анализу аудиторского заключения Зденек Нытра со ссылкой на заявление ЕК. Возглавляемая им комиссия поэтому вновь потребует заключение ЕС и ответ чешской стороны.

Mинистерство финансов назвало заявление Зденека Нытры «некорректной интерпретацией», подчеркнув, что, согласно директиве Европейской комиссии, предварительное аудиторское заключение не может быть передано третьим лицам, в том числе сенаторам. В пресс-релизе Минфина сообщается, что «ведомство повторно рекомендовало председателю сенатской комиссии обратиться по поводу предоставления документов непосредственно к представителям ЕК».