Спортивные дотации – перечислена рекордная сумма

Министерство образования в 2018 году перечислило на развитие чешского спорта рекордную сумму дотаций – более 5 миллиардов крон (195,3 миллиона евро). Более конкретная информация о том, кто конкретно получил государственную поддержку, не публикуется. Имена членов экспертной комиссии, принимающей решения о выделении средств, засекречены. Как сообщает сервер iDNES.cz, министерство весьма часто получает в адрес членов комиссии послания с угрозами от неудачливых просителей дотаций. По этой же причине пустует четверть мест в ведомственном Спортивном отделе.