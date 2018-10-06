Спортивные дотации – перечислена рекордная сумма

Антон Каймаков
06-10-2018
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Министерство образования в 2018 году перечислило на развитие чешского спорта рекордную сумму дотаций – более 5 миллиардов крон (195,3 миллиона евро). Более конкретная информация о том, кто конкретно получил государственную поддержку, не публикуется. Имена членов экспертной комиссии, принимающей решения о выделении средств, засекречены. Как сообщает сервер iDNES.cz, министерство весьма часто получает в адрес членов комиссии послания с угрозами от неудачливых просителей дотаций. По этой же причине пустует четверть мест в ведомственном Спортивном отделе.

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