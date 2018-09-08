Спор о Доме у Черной Богоматери продолжится

Ирина Ручкина
08-09-2018
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Представитель министерства культуры Симона Цыганкова 8 сентября сообщила, что судебное разбирательство между Государственным фондом культуры и сейшельской фирмой WBC Capital продолжится в ноябре. Спор касается реконструкции пражского Дома у Черной Богоматери, известного памятника в стиле кубизм. В 2009 году фирма перекупила долговое обязательство у компании, проводившей реконструкцию, за 4,3 млн крон и теперь хочет получить от Фонда культуры 300 млн с учетом процентов с продления.

Согласно новой экспертной оценке, реальная стоимость объекта составляет 19 035 240 крон.

 
 
 
 
 
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