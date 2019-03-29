Сплошной вакцинации против кори в Чехии не будет

Несмотря на то, что, согласно статистике заболеваемости, Чехия стоит на пороге эпидемии кори, министр здравоохранения Адам Войтех не планирует проведения сплошной вакцинации населения. Прививки рекомендовано сделать лишь гражданам, которые не имеют в своем теле необходимых антител.

На наличие антител к кори в обязательном порядке пройдут медицинские работники, полицейские и сотрудники пожарной службы.

В настоящий момент в Чехии зарегистрировано 370 больных корью граждан. Министр здравоохранение ожидает, что до конца года будет преодолен порог в 1000 заразившихся этим вирусом граждан.