Список социал-демократических кандидатов в Европарламент возглавит Павел Поц

Список кандидатов на выборы в европейский парламент от социал-демократов возглавит евродепутат Павел Поц. Такое решение приняло руководство ČSSD на своем субботнем заседании.

Центральный исполнительный комитет партии далее озвучил намерение пригласить на съезд социал-демократов, который состоится в марте текущего месяца, президента Милоша Земана.

Земан – бывший председатель ČSSD – выступил с речью и на прошлогоднем съезде социал-демократической партии. В 2017 г., при Богуславе Соботке, президент приглашен не был. Земан стал членом социальной демократии в 1992 году, а руководил ею в период с 1993 по 2002 г. В 2007 президент покинул ČSSD, так и не смирившись с тем, что некоторые социал-демократические депутаты ранее на президентских выборах проголосовали за другого кандидата. Земан обвинил их в предательстве.