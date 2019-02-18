Список от партии ANO на выборах в Европарламент возглавит Дита Харанзова

Номером один в списке партии ANO на выборах в Европейский парламент станет Дита Харанзова, являющаяся европарламентарием с 2014 года. На съезде движения ANO Харанзова подчеркнула, что ЕС «должна вернуться к своему изначальному предназначению по обеспечению мира, безопасности и условий процветания». Кандидат считает, что работа европейских структур «требует перезагрузки».

Дита Харанзова напомнила, что чехи относятся к числу евроскептиков, и «лишь 39% из них считают членство в Евросоюзе позитивным фактором», что требует от европолитиков больше прислушиваться к критике. Харанзова считает, что и такая небольшая страна как Чехия может успешно отстаивать в Брюсселе свои интересы.

Среди первоочередных задач политик назвала борьбу с нелегальной миграцией и возвращение беженцев на родину в случае отказа в предоставлении убежища. Также Харанзова указала на проблемы обеспечения кибернетической безопасности и защиту стратегически важных объектов инфраструктуры.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. От Чехии будет избрано 25 депутатов.