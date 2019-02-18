Списки STAN и ТОР-09 на выборах в Европарламент возглавят И. Поспишил и С. Полчак

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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Во главе списка кандидатов, которых для участия в выборах в Европейский парламент выдвигают партии STAN и ТОР-09, будут стоять имена действующих парламентариев Иржи Поспишила и Станислава Полчака. 18 февраля эти две оппозиционные партии заявили о проведении совместной предвыборной кампании. По мнению Иржи Поспишила, успехом можно будет назвать сохранение за собой коалицией STAN и ТОР-09 четырех имеющихся у них в данный момент кресел в Европарламенте из 25-ти, которыми располагает Чехия.

По мнению председателя STAN Петра Газдика, выборы в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года, очень важны с точки зрения будущего Европы. Глава ТОР-09 Иржи Поспишил сообщил, что список кандидатов ориентирован на проевропейский электорат страны и будет конкурировать с правящим движением ANO и сильнейшей оппозиционной партией гражданских демократов.

 
 
 
 
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