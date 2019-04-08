Spiritual kvintet завершит музыкальную карьеру в год своего 60-летия

Группа Spiritual Kvintet, которая в следующем году отпразднует свое 60-летие, заявила о приближающемся конце своей музыкальной деятельности. Ансамбль даст последний концерт в пражском зале «Луцерна» в апреле 2020 года.

В репертуаре квинтета органично сосуществуют чешские народные напевы, спиричуэлы и другая афроамериканская музыка, песни эпохи Возрождения. Впервые группа, основанная как мужской квартет, выступила в 1962 г. на международном джазовом фестивале в Карловых Варах.

Spiritual kvintet пел в 1989 году с балкона здания Мелантрих перед заполненной демонстрантами Вацлавской площадью, годом позже вместе с музыкантами выступили со сцены президент США Джордж Буш старший и Вацлав Гавел.