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Спикер Сената: визит на Тайвань приобретает более реальные контуры

Лорета Вашкова
19-05-2020
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В том случае если Китай будет диктовать Чешской Республике и Сенату, как они должны себя вести, визит председателя Сената Mилоша Выстрчила на Тайвань приобретет более реальные контуры. Об этом спикер соoбщил журналистам после встречи с президентом Милошем Земаном.

M. Выстрчил критиковал посольство КНР в Праге в связи с тем, что советник диппредставительства предупредил Сенат Чехии о неуместности поздравления новоизбранного президента Taйваня по случаю вступления в должность. Председатель Сената поэтому на пресс-конференции отметил, что "он рад тому, что на Тайване царит демократия".

Спикер Верхней палаты обсуждал с президентом в Пражском Граде вопрос письма, в котором Посольство Китая зимой предостерегало бывшего председателя Сената Ярослава Куберу от официального визита на Тайвань.

 
 
 
 
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