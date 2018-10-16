Спикер Палаты депутатов Чехии: Уровень отношений с Россией должен быть выше

Международные проблемы стали причиной снижения уровня отношений между Чешской Республикой и Россией, констатировал во время лекции в Московском государственном институте международных отношений председатель Нижней палаты Парламента Чешской Республики Радек Вондрачек. Спикер считает, что отношения между двумя странами заслуживают более высокого уровня, чем в настоящее время. Руководитель Палаты депутатов Чехии находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. В его программе встречи с главами Совета Федерации России и Государственной думы России Валентиной Матвиенко и Вячеслвом Володиным, внесенными после аннексии Крыма в списки лиц, по отношению к которым применяются санкции ЕС и США. Из-за этого спикер чешской Палаты депутатов стал целью для критики со стороны ряда политиков.

После встречи с Валинтиной Мавиенко Радек Вондрачек заявил, что каких-либо правил, связанных с санкциями он не нарушил, так как речь идет о встрече с государственным представителем одинакового с ним уровня. Радек Вондрачек также подчеркнул, что нельзя судить о мнении большинства чешских граждан по поводу России, ориентируясь только на информацию чешских СМИ.