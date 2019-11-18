Спикер палаты депутатов Чехии: «Страны Вышеградской четверки должны в рамках ЕС добиваться права на собственное мнение»

На пражской встрече глав парламентов стран Вышеградской четверки (V4 – Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) было заявлено о необходимости препятствованию главенствованию в упомянутом сообществе любого вида идеологии. Во главу угла, как заявил руководитель парламента Словацкой Республики Андрей Данко, должно быть поставлено здравомыслие.

Спикер Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек подчеркнул необходимость, учитывая исторический опыт стран Вышеградской четверки, связанный с тоталитарными режимами, добиваться в рамках Евросоюза права на собственное мнение.