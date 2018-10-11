Спикер чешской Палаты депутатов не считается проблемой встречу с включенными в санкционный список российскими политиками

Тимур Кашапов
11-10-2018
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Спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек не считает проблемой то, что в ходе предстоящего визита в РФ он будет вести переговоры с председателями палат Парламента РФ – Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, которые включены в санкционный список Европейского союза и Соединенных Штатов. «Учитывая то, что я выступаю в качестве председателя Палаты депутатов, высокопоставленного представителя демократического, суверенного и независимого государства, я считаю скорее плюсом факт проведения встречи со своими коллегами, иначе это было бы бессмысленно», - цитирует Вондрачек информагентство ČTK.

Политик также подчеркнул, что смысл санкционного списка заключается в том, что включенные в него представители не могут путешествовать в Европейский союз. «Де-факто, Володин и Матвиенко встречаются со мной», - указал Радек Вондрачек. По его словам, в ходе переговоров основное внимание будет уделено тем областям, в рамках которых можно вести диалог с Россией. «Я считаю, что с РФ определенный диалог необходим», - добавил он.

Тимур Кашапов
11-10-2018
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