Спикер чешского Сената призвал сограждан защищать свою свободу

Борьба пражан за свободу в мае 1945 года должна оставаться напоминанием жителям Чехии о том, что если они хотят сохранить свою свободу, то не следует выжидать, а защищать ее. Об этом перед зданием «Чешского Радио» заявил председатель Сената Милош Выстрчил, который вместе со своим заместителем Иржи Ружичкой сегодня, 5 мая, возложил венок жертвам Пражского восстания и борьбы за «Чехословацкое Радио».

В 2020 году традиционные памятные мероприятия были отменены в связи с мерами, принятыми в рамках борьбы против эпидемии коронавируса. В этой связи «Чешское Радио» организовало специальную трансляцию, посвященную данному событию, с выступлениями представителей политического руководства страны.