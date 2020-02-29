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Сперцборт, который доставит в КНР помощь, не придется децинфицировать по возвращении в Чехию

Лорета Вашкова
29-02-2020
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Пилоты спецборта Армии Чехии, который 1 марта вылетит из Праги в Китай, чтобы доставить 9 тонн чешской гуманитартной помощи, будут снабжены средствами защиты против коронавируса.

"По прибытии в Пекин вокруг Airbus 319 будет создана санитарно-защитная зона, на борт самолета местный персонал подниматься не будет. Сперцборт, таким образом, не придется децинфицировать по возвращении в Чешскую Республику", - сообщила агентству ČTK пресс-секретарь Генштаба Армии Maгдалена Дворжакова.

О предоставлении чешской гуманитарной помощи в минувшие дни с представителями КНР в Китае беседовал канцлер Пражского Града Вратислав Мынарж. Его сопровождал советник президента Мартин Неедлы и председатель совета футбольного клуба Slavie, экс-министр обороны Ярослав Тврдик. Правительство не было заранее об этом информировано. Премьер-министр А. Бабиш сообщил в пятницу ЧТК, что узнал о визите данных лиц в Пекин лишь из СМИ.

 
 
 
 
 
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