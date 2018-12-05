Специалисты предупреждают, что бесконтрольный въезд в страну мусульман повышает террористическую угрозу

Катерина Айзпурвит
05-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью назвал «опасным с точки зрения террористической угрозы бесконтрольный въезд в страну людей, практикующих ислам». Согласно докладу, опубликованному Центром, в стране действует большое количество фирм и агентств, открытых выходцами из арабских стан, которые оказывают посреднические услуги по получению вида на жительства в Чешской Республике.

По данным Центра, такие фирмы часто добиваются для клиентов права на въезд в страну под предлогом сопровождения больного или курортного лечения. Люди, попадающие в Чехию подобным образом, располагают значительными финансовыми средствами неизвестного происхождения.

Хотя до сих пор чешской полиции не приходилось сталкиваться со случаями открытого исламского терроризма, по мнению центра по борьбе с организованной преступностью, необходимо контролировать деятельность в стране мусульманских организаций, включая выявление отдельных радикально настроенных лиц и групп. Также Центр указывает на ожидаемый приток в Европу боевиков ИГИЛ в связи с завершением вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Катерина Айзпурвит
05-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 