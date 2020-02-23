Спецборт с чешской гуманитарной помощью Китаю вылетел из Вены

Самолет с чешской гуманитарной помощью, предназначенной Китаю, страдающему от вспышки опасной коронавирусной инфекции, в воскресенье вылетел из аэропорта в Вене, сообщил в своем аккаунте в Твиттере глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
На борту – 4,5 тонны медицинского материала. Помощь Китаю предоставили города Чехии, МИД ЧР, отдельные фирмы, Чешско-китайская палата взаимного сотрудничества, а также администрация Пражского Града.
Гуманитарную помощь тем же бортом направляют в Китай также Австрия, Венгрия и Словения. Отправку спецрейса сполуфинансирует Евросоюз.
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