Спасатели подняли на поверхность останки трех шахтеров шахты ČSM

Спасатели подняли на поверхность останки трех шахтеров, которые погибли на шахте ČSM Sever. Как сообщил пресс-секретарь OKD Иво Челеховски, и сегодня на месте взрыва зафиксированы чрезвычайно высокие концентрации метана, что осложняет спасательные работы.

Напомним, взрыв на шахте ČSM в области города Карвина, в результате которого погиб 1 чешский и 12 польских шахтеров, произошел в ночь с 20 на 21 декабря. В субботу, 22 декабря, в чешских городах в память о погибших горняках в течение трех минут работали сирены системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.