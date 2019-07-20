S&P Global Ratings: Рейтинг Чехии – АА-/со стабильной перспективой

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило главный рейтинг Чешской Республики на уровне АА-/ со стабильной перспективой. Рейтинговое агентство положительно оценило низкий уровень задолженности государства, здоровое состояние общественных финансов и гибкую валютную политику. Согласно прогнозу агентства, высокий уровень внутреннего спроса обеспечит чешской экономике в ближайшие годы достаточно быстрый темп роста, однако, скорость увеличения ВВП несколько снизится. По заключению аналитиков S&P Global Ratings, ближайшие четыре года показатель роста чешской экономики составит около 2,5% ежегодно.

Проблематичным рейтинговое агентство считает актуальное состояние трудового рынка Чехии и проблемы работодателей с поиском необходимых им кадров.