Создание ленты о президенте Гавеле поддержала посредством краудфандинга и общественность

Создание уникальной документальной ленты «Говорит Гавел, вы меня слышите?» режиссера Петра Янчарека поддержали посредством краудфандинга более тысячи людей. Вместо 400 тысяч крон, необходимых на завершение работы над документом, на счету собралось более одного миллиона крон, сообщила чешскому информагентству ЧТК от имени авторов Луцие Медкова.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года, когда Чехия отметит 30-ю годовщину бархатной революции. В основу ленты легли более 200 часов записи разговоров с президентом Гавелом, сделанные в течение последних трех лет его жизни.