Союз судей a Союз государственных прокуроров поддерживают протест польских коллег

Союз судей a Союз государственных прокуроров (USZ) Чехии поддерживают польских судей и прокуроров, выражающих недовольство давлением, оказываемым на них правительством Польши.

Рассматриваемый в настоящее время в Польше закон, позволяющий, по сути, преследовать по закону судей за критику спорной судебной реформы, не может иметь места в правовом государстве, убеждены представители упомянутых чешских организаций. Об этом в среду, 8 января, сообщило Чешское информагенство ЧТК.

«Наши коллеги тем самым обращают внимание на усиливающееся давление со стороны нынешнего польского правительства, нацеленное на устранение независимости судов, и угрозу деструкции правовых институтов государства», отмечают представители союзов в пресс-релизе.