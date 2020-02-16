Современная чешская служба контрразведки отмечает свое 30-летие

16 февраля исполнилось 30 лет со дня основания новой контрразведывательной службы, которая заменила существовавшую ранее госбезопасность ЧССР. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности и информации (BIS) Чешской Республики. Госбезопасность времен социализма, участвовавшая в репрессиях и преследовании диссидентов, была ликвидирована в феврале 1990 года приказом Министерства внутренних дел. Новая структура изначально называлась Управление по охране конституции и демократии.

Сегодняшняя Служба безопасности и информации (BIS) Чешской Республики сформировалась на основе общей структуры после разделения Чехословакии на два самостоятельных государства. За деятельность BIS отвечает правительство страны, которое также координирует деятельность этой организации, в задачи которой входит контрразведка, сохранение секретных документов, борьба с терроризмом и экономическим шпионажем.