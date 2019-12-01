Совет правительства рекомендует собрать информацию о довоенном имущественном положении цыган

Правительственный Совет по делам цыганского национального меньшинства рекомендовал начать в Чехии сбор информации о конфискации имущества у цыган в период с 1938 по 1945 год. Аналитическое заключение по довоенному имущественному положению чешских граждан цыганской национальности в будущем может помочь с решением вопроса выплаты соответствующих компенсаций. Премьеру Андрею Бабишу адресована просьба обеспечить средства на осуществление упомянутого плана.

Согласно данным проекта «Холокост» (Holocaust.cz), с территории чешских земель в период нацистской оккупации в концлагерь Освенцим было отправлено более 5500 чешских цыган. Поле войны домой вернулось лишь 500 человек. Всего по окончании Второй мировой на территории чешского и моравского регионов осталось около 800 жителей цыганской национальности.