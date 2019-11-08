Совет по фондам ЕС возглавит один из министров

Палата депутатов одобрила поправку к закону о региональном развитии, позволяющую назначить на пост правительственного Совета по структурным и инвестиционным фондам ЕС не премьера, а другого члена кабинета министров. Напомним, что Андрей Бабиш покинул пост главы Совета в декабре прошлого года из-за подозрений в возможном конфликте интересов в связи с получением дотаций холдингом Agrofert.

По мнению председателя оппозиционной Пиратской партии Ивана Бартоша, этого не достаточно, так как Совет является лишь совещательным органом при правительстве; решение о распределении субсидий принимает возглавляемый Бабишом кабмин.