Архив передач

Совет по фондам ЕС возглавит один из министров

Эва Туречкова
08-11-2019
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Палата депутатов одобрила поправку к закону о региональном развитии, позволяющую назначить на пост правительственного Совета по структурным и инвестиционным фондам ЕС не премьера, а другого члена кабинета министров. Напомним, что Андрей Бабиш покинул пост главы Совета в декабре прошлого года из-за подозрений в возможном конфликте интересов в связи с получением дотаций холдингом Agrofert.

По мнению председателя оппозиционной Пиратской партии Ивана Бартоша, этого не достаточно, так как Совет является лишь совещательным органом при правительстве; решение о распределении субсидий принимает возглавляемый Бабишом кабмин.

 
 
 
 
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