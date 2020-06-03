Совет Европы: Чехия - на последней строчке рейтинга 2019 г. по выполнению антикоррупционных стандартов

Чешская Республика заняла в 2019 году последнее место в списке 42 государств, которые оценивались с точки зрения выполнения рекомендаций Группы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), созданной Советом Европы в 1999 году.

Группа состоит из 50 государств. Членство в ГРЕКО, устанавливающей антикоррупционные требования к деятельности государства и контролирующей соответствие практики этим стандартам, не ограничивается Европой.

В том числе стандартам в правилах вокруг возможного конфликта интересов депутатов, судей и прокуроров, а также связей с лоббистами.

Отчет международной организации основан на данных 2019 года. Позиция Чехии с того времени незначительно улучшилась, после того как страна выполнила одно из 14 требований.