Совет безопасности принял к сведению отчет об экстремизме в первоначальном виде

Совет безопасности Чехии принял к сведению ежегодный отчет об экстремизме в Чешской Республике за 2017 год в первоначальном виде, подготовленном Министерством внутренних дел. Об этом ČTK сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек. Ныне отчет будет рассмотрен правительством. Ранее различные СМИ сообщали о том, что обсуждение материала откладывается из-за возражений администрации президента ЧР, которая выступала против упоминания в отчете движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) политика Томио Окамуры.

В среду, 5 декабря, ряд чешских политиков призвал провести экстренное заседание Совета безопасности с целью обсудить ежегодные отчеты Информационной службы безопасности и Военной разведки, в которых, в частности, говорится об активизации российских и китайских шпионов в ЧР. Представители Гражданско-демократической партии, Чешской пиратской партии, TOP 09 и движения STAN объявили о попытке создать парламентскую комиссию по расследованию влияния иностранных авторитарных режимов на Чехию и поиску путей противодействия.