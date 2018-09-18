Совет безопасности отсрочил обсуждение доклада о состоянии экстремизма

Государственный совет безопасности Чехии (BRS) отсрочил обсуждение доклада о состоянии экстремизма в стране за прошлый год. Совет займется им на своем следующем заседании, не позднее чем через четверть года. В прошлом году доклад был обнародован еще в мае.

В документе описаны отдельные группы и субъекты, которые Министерством внутренних дел и службами безопасности считаются экстремистскими из-за того, что их деятельность подрывает основополагающие демократические принципы.

С критикой в адрес доклада уже выступила Администрация президента республики. По мнению пресс-секретаря Иржи Овчачека, документ дает оценку и некоторым политическим партиям, например движению SPD («Свобода и прямая демократия»), что, по его мнению, не допустимо.